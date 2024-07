Der XTB Morgenticker (25.07.2024)

Die Indizes des asiatisch-pazifischen Raums verlieren und setzen ihre Talfahrt fort, nachdem die Indizes an der Wall Street niedriger geschlossen hatten. Die chinesischen Indizes verlieren zwischen 1,20 und 1,50 - der japanische Nikkei 225-Index handelt 0,65 - niedriger in der Nähe der Marke von 37900 und der australische S&P/ASX200 handelt 0,13 - niedriger. Die Futures auf den SG20cash-Index in Singapur verlieren 0,55 -