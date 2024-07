London (ots/PRNewswire) -Am Internationalen Frauentag 2024 gab Häagen-Dazs die ersten fünf inspirierenden Empfänger des 100.000-Dollar-Stipendiums des Rosenprojekts bekannt und öffnete erneut die Nominierungen für das zweite Jahr der globalen Initiative. Die Pionierarbeit und der gesellschaftliche Beitrag von bahnbrechenden, unbesungenen Frauen aus der ganzen Welt wurden wieder einmal vorgeschlagen, und da nur noch eine Woche bis zum Ende der Nominierungsfrist verbleibt, freut sich Häagen-Dazs, vor Beginn der nächsten Auswahlphase für The Rose Project eine hochkarätige Jury ankündigen zu können:- Alejandra Orozco Loza, zweifache Olympiamedaillengewinnerin im Tauchen aus Mexiko, wird in diesem Jahr Mitglied der Jury sein. Sie hat eine Vielzahl von Hürden überwunden und diese Erfahrungen genutzt, um junge Frauen zu motivieren und zu stärken- Katie Piper, Autorin, Rundfunksprecherin und Philanthropin aus dem Vereinigten Königreich, kehrt für ein zweites Jahr in die Jury zurück.- Aurélie Lory, Global Managing Director der Häagen-Dazs Shops, wird die Marke erneut vertreten und ihr Versprechen, die Leistungen von Frauen zu würdigen, feiernDie ehemalige indische Tennischampionesse und -phänomen, Sania Mirza, schließt sich den unglaublichen Frauen als globale Botschafterin für das Rosenprojekt an.Die Jurymitglieder des Rosenprojekts, die aufgrund ihrer eigenen bedeutenden Leistungen ausgewählt wurden und das Häagen-Dazs-Ethos "Don't Hold Back" verkörpern, sind engagiert, aufbauend und repräsentativ für den globalen Charakter der Initiative. Die Jury wird ihre Erfahrung und Leidenschaft nutzen, um zusammenzuarbeiten und die eingegangenen Nominierungen zu prüfen, um fünf würdige Preisträger für das Stipendium in Höhe von 100.000 Dollar auszuwählen. Weitere Informationen über die The Rose Project-Jury 2024 finden Sie unter https://iwd.haagen-dazs.global/en/jury/.Häagen-Dazs hat am Internationalen Frauentag 2023 das "The Rose Project" ins Leben gerufen, um Vorreiterinnen zu würdigen - zu Ehren der Mitbegründerin der Marke, Rose Mattus. Nominierungen für die globale Initiative sind nur noch eine Woche lang bis zum 31. Juli 2024 möglich, und können über https://iwd.haagen-dazs.global/en/ eingereicht werden. Häagen-Dazs bittet um Nominierungen für ehrgeizige Frauen, die sich unermüdlich für ihre Arbeit oder ihr Projekt einsetzen und es verdienen, anerkannt und gefeiert zu werden.Aurélie Lory sagt: "Wir freuen uns, unsere ikonische Mitbegründerin Rose Mattus weiterhin zu feiern, indem wir mit dem Häagen-Dazs Rose Project die Leistungen von inspirierenden und verdienstvollen Frauen aus allen Teilen der Welt anerkennen. Es ist uns eine Ehre, ein hochkarätiges Gremium einflussreicher Frauen an Bord zu haben, die in ihren jeweiligen Bereichen bahnbrechend sind und Roses Einfluss verkörpern. Wir sind zuversichtlich, dass Katie, Sania und Alejandra uns bei der Auswahl von fünf würdigen Gewinnern helfen werden, die einen gleichen Anteil des diesjährigen Stipendiums in Höhe von 100.000 Dollar erhalten werden. Wir können es kaum erwarten, uns weiterhin für die Geschichten der weiblichen Helden einzusetzen."Um eine inspirierende Geschichte mitzuteilen und jemanden für das Rosenprojekt zu nominieren, besuchen Sie https://iwd.haagen-dazs.global/en/ und "Nominieren Sie jetzt", bevor die Frist am 31. Juli 2024 abläuft.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2468567/The_Rose_Project_judging_panel.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2280511/4563937/Haagen_Dazs_the_Rose_Project_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-haagen-dazs-rose-projekt-kundigt-fur-sein-zweites-jahr-eine-beachtliche-frauenjury-an-302205700.htmlPressekontakt:Steph Male,+(44)7585 691018,steph@capturecomms.comOriginal-Content von: Häagen-Dazs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161901/5830318