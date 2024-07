Darum steht der DAX am Donnerstag weiter deutlich unter Druck - Außerdem im Fokus die Aktien von BayWa und Siltronic. Die zur Wochenmitte schwer unter Druck geratene technologielastige US-Börse Nasdaq hat am Donnerstag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt kräftig eingetrübt.Der DAX büßte kurz nach dem Handelsstart 1,21 Prozent auf 18.164,50 Punkte ein, womit die jüngsten Gewinne bereits wieder Geschichte sind. Nachdem er tags zuvor bereits unter ...

