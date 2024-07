EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Private Equity

PRESSEINFORMATION Andera Partners' Portfoliounternehmen JenaValve von Edwards Lifesciences übernommen JenaValve Technology unterzeichnet Übernahmevertrag mit Edwards Lifesciences.

Das Unternehmen erzielte zuletzt bedeutende Fortschritte in der Behandlung von Aortenklappeninsuffizienz (AI), die erste zugelassene Therapie für Patienten mit AI, die in Europa bereits verfügbar ist; eine FDA-Zulassung wird bis Ende 2025 erwartet.

Dieser Exit unterstreicht Andera Partners Fähigkeit zur langfristigen Unterstützung hochinnovativer Unternehmen und die Führungsrolle im Bereich kardiovaskulärer Technologien. Paris, Frankreich und München - 25. Juli 2024 - Andera Partners, ein führendes europäisches Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Portfoliounternehmen JenaValve Technology, ein Pionier in der katheterbasierten Behandlung der Aortenklappeninsuffizienz (AI), von Edwards Lifesciences übernommen wird. Edwards ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten zur Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert hat und seit mehr als 60 Jahren Vorreiter im Bereich der innovativen Herzklappen. Diese erfolgreiche Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein für Andera Partners dar und unterstreicht die erfolgreiche und flexible Investmentstrategie. Olivier Litzka, Partner bei Andera Partners in München und seit der Gründung von JenaValve Mitglied des Beirates, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, heute diese große Medtech-Transaktion bekannt geben zu können. Sie markiert den Höhepunkt unserer langjährigen Unterstützung und strategischen Vision für JenaValve und führt unsere Zusammenarbeit mit dem JenaValve-Team und dem Syndikat der frühen Investorenkolleginnen und -kollegen nun äußerst erfolgreich zum Abschluss. Seit Andera Partners' erster Investition in der Serie-A-Runde haben wir das Unternehmen von seinen Anfängen in München bis hin zu seinem strategischen Umzug nach Irvine, Kalifornien, begleitet. Dabei haben wir die erste Phase der Entwicklung und Kommerzialisierung eines transapikalen TAVI-Geräts und den späteren erfolgreichen Wechsel zu einer transfemoralen Herzklappe für die Behandlung der Aortenklappeninsuffizienz unterstützt." JenaValve Technology hat bedeutende Fortschritte in der katheterbasierten Behandlung von Aortenklappeninsuffizienz erzielt, einer schweren und bisher unbehandelten Erkrankung, die eine zunehmende Anzahl von Patientennen und Patienten betrifft. Dank positiver Ergebnisse ihrer entscheidenden US-Studie zur Behandlung symptomatischer, schwerer AI bei Hochrisikopatienten befindet sich das Unternehmen auf einem guten Weg, bis Ende 2025 die Zulassung der US-amerikanischen FDA für das JenaValve Trilogy Heart Valve System zu erhalten. "Der heutige Erfolg von JenaValve ist das Ergebnis der Überwindung zahlreicher Entwicklungsherausforderungen, die bei hochinnovativen Medizintechnik-Produkten regelmässig auftreten, letztendlich zur Erlangung der CE-Kennzeichnung sowie der Veröffentlichung von herausragenden klinischen Daten führten und die erstklassige Eignung dieser Herzklappe unterstreichen. Es ist ein bedeutender Schritt, dass Edwards Lifesciences JenaValve übernimmt, da sie einzigartig positioniert sind, um diese bisherige Grenze der Behandlung von Aortenklappenerkrankungen zu verschieben und die Trilogy-Klappe nun weltweit effektiv Patientinnen und Patienten mit AI zugänglich zu machen. Wir möchten dem gesamten JenaValve-Team, den Aufsichtsratsmitgliedern und vor allem den hochengagierten Ärztinnen und Ärzten für ihre unermüdliche Arbeit, Energie und Unterstützung danken," fügte Litzka hinzu. Andera Partners Life Sciences verfolgt eine gezielte Investitionsstrategie in Europa und den USA und konzentriert sich dabei auf wegweisende therapeutische Produkte und innovative Medizintechnologien. Das breite Investitionsspektrum reicht von Start-ups und Frühphasenunternehmen bis hin zu Wachstums- und Spätphaseninvestitionen. Neben Bereichen wie Neurostimulation oder Robotik liegt ein besonderer Schwerpunkt der Investitionen im kardiovaskulären Sektor, in dem Andera Partners sowohl in Medikamente als auch in Geräte investiert, von Elektrophysiologie zu Lösungen für Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz. Durch Investitionen in Unternehmen wie JenaValve hat Andera Partners seine Expertise auf dem Markt für kardiovaskuläre Technologien erweitert, gefolgt von weiteren bedeutenden Investitionen in diesem wachsenden Zukunftssektor. Im Bereich der strukturellen Erkrankungen des Herzens hat Andera Partners neben JenaValve auch in das französisch-amerikanische Mitralklappenunternehmen Highlife und das französisch-deutsche Trikuspidalklappenunternehmen TRiCares investiert und sich so als führender Akteur in der Herzklappentechnologie etabliert. Edwards Lifesciences teilte mit, dass diese Investition ihre Führungsposition im Bereich der strukturellen Herzmedizin stärken und langfristige Wachstumschancen darstellen soll. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen kartellrechtlichen und ausländischen Investitionsgenehmigungen. ÜBER JENAVALVE JenaValve Technology, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Transkatheter-Herzklappenlösungen zur Behandlung von Patienten mit Herzklappenerkrankungen spezialisiert hat. Das Trilogy Heart Valve System des Unternehmens ist ein TAVR-System, das für die Behandlung von Patienten mit symptomatischer, schwerer Aortenklappeninsuffizienz (AI) und Aortenklappenstenose (AS) konzipiert ist, die ein hohes chirurgisches Risiko aufweisen. Das Trilogy System erhielt die CE-Kennzeichnung im Mai 2021 und bietet europäischen Ärzten erstmals ein Gerät mit echten Dual-Disease-Behandlungsmöglichkeiten. JenaValve hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, mit weiteren Standorten in Leeds, Großbritannien, und München, Deutschland. Das Unternehmen wird von Bain Capital Life Sciences, Andera Partners, Valiance Life Sciences, Rosetta Capital, Cormorant Asset Management, Legend Capital, NeoMed Management, RMM, VI Partners, Pictet Alternative Advisors SA, der Qatar Investment Authority (QIA), Innovatus Capital Partners und Peijia Medical Limited unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.jenavalve.com . ÜBER ANDERA PARTNERS Andera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein maßgeblicher Akteur bei privaten Unternehmensbeteiligungen innerhalb wie außerhalb Frankreichs. Anderas Teams verwalten mehr als 4,2 Milliarden Euro an Investitionen in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion / Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto), sowie ökologische Transformation (Andera Infra). Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 115 Mitarbeiter, darunter 69 Investment-Profis. Andera Partners ist als Partnership strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 13 Partnern geführt. Das 15-köpfige Life Sciences Team von Andera verfügt über umfassende Erfahrung sowohl im Biotechnologiesektor als auch in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. Das seit 2000 aktive Team hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro eingeworben und investiert derzeit aus seinem BioDiscovery 6-Fonds. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.anderapartners.com MEDIENKONTAKTE Nicolas DELSERT, Andera Partners: +33 6 22 67 71 17, n.delsert@anderapartners.com

Dr. Cora KAISER, MC Services: +49 89 210 228 0, andera@mc-services.eu



