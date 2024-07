Der AUD/USD-Kurs erreichte am 11. Juli einen Höchststand von 0,68 und fiel am Montag auf 0,6643, womit er sich wieder in der Spanne von 0,6575 bis 0,6700 bewegte, die zwischen Mitte Mai und Anfang Juli zu beobachten war, so Philip Wee, Senior FX Strategist der DBS. AUD wird in den kommenden Monaten aufwerten "AUD/USD erreichte am 11. Juli einen Höchststand ...

