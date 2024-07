Tesla-Chef Elon Musk hat gegenüber den Medien erklärt, dass er vorerst nicht in die Fabrik in Mexiko investieren werde. Sollte der republikanische Kandidat Donald Trump die US-Wahl im November gewinnen, könnte er Zölle auf in Mexiko hergestellte Waren erheben - was Teslas Produktionspläne beeinflussen könnte. "Trump hat gesagt, dass er hohe Zölle auf in Mexiko produzierte Fahrzeuge erheben wird", sagte Musk den Tesla-Investoren und -Analysten während ...

