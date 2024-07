Iveco hat in Deutschland mit der Auslieferung der in Ulm gebauten, Batterie-elektrischen Sattelzugmaschine des Typs S-eWay begonnen. Die ersten drei Exemplare wurden an Mytransport GmbH übergeben, welche die Iveco S-eWAY im Auftrag von DB Schenker im Großraum Nordbayern und Südthüringen einsetzen wird. Bei dem Fahrzeug handelt es sich - wie der Name nahelegt - um die elektrische Version des bekannten Iveco S-Way. Als Iveco das Fahrzeug im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...