Unternehmen verteidigt lebensmittelwissenschaftliche Innovationen angesichts des bundesstaatsweiten Verbots

Toronto, Ontario, 4. Juli 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. ("CULT" oder das "Unternehmen") (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, hat einen offenen Brief an die Regierung des US-Bundesstaates Florida veröffentlicht, in dem sich das Unternehmen gegen das dortige Verbot des Verkaufs von kultiviertem Fleisch ausspricht. Ziel des neuen offenen Briefs ist es, die kulturelle Diskussion über kultiviertes Fleisch und seine kritische Bedeutung für die Dekarbonisierung des globalen Lebensmittelsystems zu fördern.

Der vollständige Wortlaut des offenen Briefes lautet wie folgt:

"Der ehrenwerte Ron DeSantis

Gouverneur

The Capitol

400 S. Monroe St.

Tallahassee, FL 32399-0001

Der ehrenwerte Paul Renner

Sprecher

Raum 420

The Capitol

402 S. Monroe Street

Tallahassee, FL 32399-1300

Die ehrenwerte Kathleen Passidomo

Senatspräsidentin

Raum 409

The Capitol

404 South Monroe Street

Tallahassee, FL 32399-1100

Sehr geehrter Herr Gouverneur DeSantis, sehr geehrter Herr Senatssprecher Renner und sehr geehrte Frau Senatspräsidentin Passidomo,

Die wissenschaftliche Erkenntnis- und Beweislage zu kultiviertem Fleisch ist eindeutig: Es ist sowohl für den Verzehr sicher als auch umweltfreundlich. Angesichts der zunehmenden Gefährdung des Klimas ist kultiviertes Fleisch nicht länger nur eine Alternative, sondern vielmehr eine Notwendigkeit. Politische Entscheidungsträger sollten die nachhaltige Proteinproduktion unterstützen und nicht versuchen, ihr rechtliche Hindernisse in den Weg zu legen. Jeff Bezos und der Bezos Earth Fund haben kürzlich zwei bahnbrechende Zusagen für neue Einrichtungen gemacht, die die Forschung und Entwicklung von kultiviertem Fleisch am Imperial College in London und der North Carolina State University beschleunigen sollen. Auch das US-Militär hat kürzlich angekündigt, kultiviertes Fleisch als Proteinquelle für die Truppen einzusetzen. Die Fakten sprechen für sich: Der Landbedarf und die Treibhausgasemissionen der Massentierhaltung sind zu hoch. Zugleich steigt die weltweite Nachfrage nach Fleisch, anstatt zu sinken. Und genau deshalb ist kultiviertes Fleisch die Antwort. Es handelt sich dabei um echtes, unverfälschtes Tierfleisch, das lediglich mit anderen Produktionsmethoden hergestellt wird. Die Auffassung, dass dieses Fleisch unecht oder ungesund ist, ist schlichtweg falsch. Die FDA hat kultiviertes Fleisch für den menschlichen Verzehr zugelassen, und dennoch versuchen politische Entscheidungsträger auf bundesstaatlicher Ebene, den Fortschritt dieser innovativen Industrie zu behindern. Die Lebensmittelproduktion ist einfach nicht tragbar, wenn sie unsere Umwelt schädigt und Treibhausgase ausstößt, die wesentlich schädlicher sind als Kohlendioxidemissionen. Wir von CULT Food Science setzen uns für die Förderung dieser kritischen Technologie ein, die unserer Meinung nach einer der wichtigsten Hebel zur Dekarbonisierung unseres Planeten ist. Die jüngsten Verbote in Florida entsprechen nicht den Ansichten führender Wissenschaftler oder der Umweltforschung, sondern stützen sich auf Fehlinformationen und den Versuch, den öffentlichen Diskurs negativ zu beeinflussen. Diese Haltung ist schädlich und muss als das angesehen werden, was sie ist: der Versuch, die Interessen einer extrem kleinen Minderheit zu schützen und einen der spannendsten Bereiche der Biotechnologie und Lebensmittelwissenschaft in Verruf zu bringen.

Die Entscheidung darüber, was man konsumiert oder kauft, sollte dem Markt und den Verbrauchern selbst überlassen und nicht durch Gesetze diktiert werden, die Fortschritt und Wettbewerb behindern. Die Einschränkung des Verkaufs und der Produktion von kultivierten Fleischprodukten verwehrt Floridianern den Zugang zu diesen innovativen Produkten und schränkt die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher ein. CULT Food Science bedankt sich für die Gelegenheit, seine Sichtweise zu diesem wichtigen Thema darzulegen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Hochachtungsvoll

CULT Food Science Corp."

Stellungnahme des Managements

"Wir sind uns bewusst, dass es sich bei kultiviertem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft um neue Technologien handelt, die viele noch nicht in ihrer Gesamtheit begreifen. Als eines der wenigen börsennotierten Unternehmen der Welt, das sich der Förderung dieser entscheidenden neuen Innovationen widmet, um die wichtigen Fragen des Klimawandels, der Landnutzung und des Tierschutzes anzugehen, halten wir es für wichtig, unsere Plattform und unsere Aktionärsbasis zu nutzen, um zur wissenschaftlichen und evidenzbasierten Auseinandersetzung mit dem Thema kultivierte Proteine beizutragen. Wir laden zu einem offenen Austausch mit allen politischen Entscheidungsträgern zu diesem Thema ein und verpflichten uns, die kulturelle Diskussion darüber, wie wir mehr Nachhaltigkeit in unserem Landwirtschaftssystem verankern können, weiter voranzutreiben", so Mitchell Scott, CEO von CULT.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

"Mitchell Scott"

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen" bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten "kann", "könnte", "dürfte", "sollte" oder "wird", oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

QUELLE: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76359Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76359&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2302663067Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18307746-cult-food-science-spricht-offenem-brief-regierung-florida-verbot-kultiviertem-fleisch