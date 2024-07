Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Juli überraschend eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 87,0 Punkte gesunken. In allen Sektoren habe der Pessimismus zugenommen, vor allem jedoch im Verarbeitenden Gewerbe. Der Export lahme, die wirtschaftspolitische Unsicherheit sei hoch und Wachstumsimpulse seien allenfalls vom Konsum zu erwarten. Der Konjunkturmotor stottere in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone erheblich, was die EZB unter Druck setze, nicht zu zögerlich bei der Lockerung der Geldpolitik zu agieren. (25.07.2024/alc/a/a) ...

