Netflix, Inc. geht in Seitwärtstendenz über - Chancen für Inliner

Nachdem die Netflix-Aktie am Hoch des Jahres 2022 scheiterte, ist eine Korrektur erfolgt, die bis heute andauert. Unterstützung und Widerstand funktionieren laut Charttechnik. In diesem Fall dürfte sich die Streaming-Aktie in nächster Zeit mehr oder weniger seitwärts bewegen. Der hier vorgestellte Inline-Optionsschein bietet interessante Chancen.



Netflix Inc. ist ein 1987 in Kalifornien gegründetes US-Unternehmen, das ursprünglich Video-Kassetten und DVDs leihweise per Post über ein Abo-Modell verschickte. Im Zuge der immer größeren Verbreitung des Internets stellte das Unternehmen im Jahr 2007 dann auf digitale Video-On-Demand-Lieferung (Streaming) um - nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern auch zum Vorteil der Abonnenten.

Das Geschäft brummt, seit Corona sowieso. Die Abonnementszahlen steigen stetig an. Unlängst meldete das Unternehmen einen Zuwachs von über 8 Millionen Abonnenten. Die Strategie, ein günstiges Standard-Abo mit Werbung für weniger als die Hälfte des normalen Abonnements zieht. Natürlich hat auch die Zugriffseinschränkung auf einen Haushalt bei dem Anstieg an Abonnement-Zahlen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt.

Dennoch, die Aktie konnte trotz dieser positiven Daten nicht zulegen. Der Versuch, den Widerstand, um den Bereich zwischen 690 und 720 US-Dollar zu überschreiten, scheiterte kläglich. Laut Charttechnik ist dieser Widerstandsbereich, der auf das Hoch vom 17. November 2021 bei über 700 US-Dollar zurückgeht, einfach zu stark.

In der nachfolgenden Abbildung ab Juli 2019 sehen Sie den entsprechenden Widerstandsbereich hellrot eingefügt. Da die Aktie sich zudem auch in einem bärischen Aufwärtskeil bewegt, der sehr oft nach unten verlassen wird, ist nicht mit weiteren Kursgewinnen auf ein neues historisches Hoch zu rechnen.

Abbildung 1 - Netflix Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.07.2019 - 24.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Selbst wenn der gelbe Bereich nach unten verlassen wird, ist nicht viel in Richtung Süden zu erwarten. Netflix Inc. befindet sich in einem Aufwärtstrend, angezeigt durch die steigende, blaue 200-Tage-Linie, aktuell verlaufend bei 554 US-Dollar Bereich. Falls die Aktie wirklich fallen sollte, wäre spätestens dort mit dem Ende der Abwärtsbewegung zu rechnen - auch weil sich ein noch nicht geschlossenes Aufwärts-Gap zwischen 505 und 540 US-Dollar befindet, welches als massiver Unterstützungsbereich dient.

Laut Analyse ist zu erwarten, dass sich die Aktie in den nächsten Monaten im Großen und Ganzen seitwärts bewegen könnte, und zwar zwischen dem Allzeithoch bei 700 US-Dollar und der eben angesprochenen Unterstützungszone. Der nachfolgend vorgestellte Inline-Optionsschein bietet Ihnen die Möglichkeit, von einem Verbleiben der Aktie innerhalb dieser charttechnisch definierten Grenzen zu profitieren.

Der obenstehende Kursverlauf beinhaltet auch zwei waagerechte rote Linien. Dabei handelt es sich um die Inline-Barrieren, die bis zum Abrechnungstag am 18. Dezember 2024 nicht berührt werden dürfen. Dieser Abrechnungstag ist im Chart als blaue, vertikal gestrichelte Linie eingefügt. Bleibt eine Berührung einer der beiden roten, waagerechten Linien aus, zahlt der Emittent pro Schein 10 Euro aus.

Die Barriere auf der Unterseite liegt mit 400 US-Dollar deutlich unter der hellgrünen Unterstützungszone, während die obere Barriere mit 800 US-Dollar eindeutig über dem bisherigen Mehrjahreshoch angesiedelt ist. Der Abstand beträgt nach oben aktuell über 25 Prozent, nach unten sind es deutlich mehr, nämlich über 37 Prozent.

Hält sich die Netflix-Aktie bis zum Abrechnungstag ohne Ausnahme zwischen dem bisherigen Allzeithoch und der hellgrünen Unterstützungszone auf, werden am blau gestrichelten Abrechnungstag wie bereits erwähnt 10 Euro pro Optionsschein fällig.

Falls die Marke von 720 US-Dollar unterschritten wird oder das US-Unternehmen unter 500 US-Dollar fällt, sollte die Position im Zuge eines soliden Risikomanagements unverzüglich geschlossen werden, um einen Totalverlust zu vermeiden. Wird nämlich eine der roten, waagerechten Barrieren berührt, verfällt der Schein wertlos.

Inline-Optionsschein auf Netflix Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Netflix Inc. HD4P3M 8,07 400,00/800,00 18.12.2024 10,00 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.07.2024; 12:50 Uhr Weitere Produkte auf Netflix Inc. finden Sie unter: www.onemarkets.de