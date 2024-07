Dieser weltbekannte Sportartikelhersteller hatte in den letzten Monaten an der Börse nicht viel zu lachen - und ist dadurch aber gerade besonders günstig zu haben. Aber wäre ein Kauf für Anleger tatsächlich ein so großartiges Schnäppchen? Besitzer von Aktien des Sportartikelherstellers Nike brauchen momentan starke Nerven. In den letzten zwölf Monaten ist der Kurs des Titels um traurige 34 Prozent eingebrochen. Noch trauriger ist der Verlust seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...