NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway mit Blick auf einen Ausstieg aus dem französischen Markt auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Dieser Schritt sei nicht überraschend, aber doch willkommen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis des Essenslieferanten in diesem Jahr gebe es Aufwärtspotenzial./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 07:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 07:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705