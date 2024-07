Katastrophenhelfer hatten früher oftmals zu wenig Informationen über die Lage in den betroffenen Gebieten. Heute ist das Gegenteil der Fall: Es gibt eher zu viele, aber bruchstückhafte Einzelinformationen. KI soll Ordnung in die Datenflut bringen. Was die Verfahren schon können und wo es noch hapert. Am 14. Juli 2021 öffnen sich über dem Ahrtal regelrecht Schleusentore im Himmel: In 24 Stunden regnet mehr Wasser über der Flusslandschaft links des ...

