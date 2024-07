© Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Angesichts des Ausverkaufs bei Tech-Werten und der Rotation in defensive Werte rücken auch Konsumgüter-Klassiker wie Unilever wieder in den Fokus. Was jetzt für die Aktie spricht.Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte insbesondere von starken Verkaufszahlen in den Bereichen Schönheits- und Hautpflege sowie Haushaltsprodukte, wie es in einer am Donnerstag in London veröffentlichten Mitteilung hieß. Der Gesamtumsatz stieg um 2,3 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, wobei das organische Wachstum - also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - bei 4,1 Prozent lag. Unilever konnte die verkauften Mengen um …