Die Bank of Canada (BoC) hat gestern wie erwartet die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent gesenkt. Gleichzeitig wurde deutlich gemacht, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich sind, so Michael Pfister, Devisenstratege der Commerzbank. CAD bleibt in den kommenden Monaten unter Druck "Tiff Macklem, Gouverneur der BoC, erklärte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...