Berlin (www.fondscheck.de) - Seit dem 1. Juli leitet Lars Edler die Fondsanalyse der europäischen Ratingagentur Scope. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche wird er die Scope-Fondsanalyse europaweit ausbauen, so die Scope Fund Analysis GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...