Eli Lilly: Fetter Rücksetzer beim Spezialisten für Abnehmspritzen!

Ausverkauf beendet?

Pullback Trading-Strategie

Rückblick

Eli Lilly hat mit Mounjaro und Zepbound zwei Kassenschlager im Programm. Mounjaro ist derzeit der stärkste Wachstumstreiber und erzielte 2023 einen Umsatz von fast 5,2 Milliarden US-Dollar. Experten gehen davon aus, dass Mounjaro einen Spitzenjahresumsatz von 22 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Dies ist auch der Grund, warum die Aktie stetig nach oben gezogen war.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 25.07.2024, Kürzel: LLY, Kurs: 847.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen über 850 USD würde die Aktie des Pharma-Giganten ein Kaufsignal generieren.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Schlusskursen unterhalb der Kerze vom 25.07. würden die Bullen den Bären das Feld gänzlich überlassen.

Meinung

Eli Lilly konnte mit Mounjaro und Zepbound punkten und verfügt auch über weitere Wachstumstreiber sowie eine vielversprechende Pipeline in der Spätphase. Analysten gehen davon aus, dass Zepbound mit einem geschätzten Spitzenjahresumsatz von 37 Milliarden US-Dollar eines der meistverkauften Medikamente aller Zeiten werden wird. Für den aktuellen Rücksetzer sorgte die Meldung, dass Viking Therapeutics noch in diesem Jahr eine Studie in der Spätphase zu seinem Adipositas-Medikament starten wird. Lilly dürfte sich aber nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Ausverkauf könnte somit eine Chance sein.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 774.24 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.68 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.