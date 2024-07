DJ Hermes trotzt der Abkühlung im Luxussegment mit höheren Umsätzen

Von Andrea Figueras

PARIS (Dow Jones)--Hermes, der Hersteller der Birkin-Tasche, hat im zweiten Quartal der weltweit rückläufigen Nachfrage nach Luxusgütern getrotzt und seinen Umsatz gesteigert, auch wenn das Unternehmen Anzeichen von Schwäche in China feststellte.

Der französische Konzern setzte 3,7 Milliarden Euro um, währungsbereinigt ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit 3,67 Milliarden Euro gerechnet, wie aus einer Umfrage von Visible Alpha hervorgeht.

"In einem schwierigeren Umfeld haben alle Regionen weiterhin eine bemerkenswerte Dynamik gezeigt, mit Ausnahme von Asien aufgrund des Einbruchs des Traffics im Großraum China", sagte Hermes am Donnerstag.

Ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum sei in der Region schwierig, da die Ergebnisse des Vorjahreszeitraums durch die Aufhebung der Pandemiemaßnahmen in China begünstigt waren. Trotz schwächerer Tendenzen stieg der Umsatz in der Region Asien-Pazifik - ohne Japan - bei konstanten Wechselkursen um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der wiederkehrende operative Gewinn - eine viel beachtete Kennzahl - stieg im ersten Halbjahr von 2,95 Milliarden auf 3,15 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte von 2,23 Milliarden auf 2,37 Milliarden Euro zu.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte das Unternehmen, dass es mittelfristig weiterhin mit einem Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen rechne, wies jedoch auf die globalen wirtschaftlichen, geopolitischen und monetären Unsicherheiten hin.

