FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Letzten Generation

"Wenn wahlweise der Untergang der Zivilisation oder gleich der ganzen Welt, wie wir sie kennen, wissenschaftlich "bewiesen" wird, beanspruchen Methoden Wahrheitsgehalt, die von Aposteln der Apokalypse empfohlen werden. Radikalität ist ebenso die Folge wie der Zweifel an demokratischen Verfahren. Umgekehrt steht Methodenkritik unter dem Verdacht, an der Seite von "Klimaleugnern" in die Irre führen zu wollen. Der Weg vom Demokratieleugner zum Klimakleber ist dann nicht weit. Braucht es dagegen schärfere Strafen, wie sie die Koalition jetzt auf den Weg bringt? Der abgeschwächte Zulauf zum Klimaextremismus hat sicher auch mit der abschreckenden Wirkung von Strafen zu tun, die schon jetzt ausgesprochen werden. Eine flankierende Hilfe wären mehr politische Debatte und weniger Klimahysterie."