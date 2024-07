In Woche 29 dieses Jahres erhielt Europa 23 % mehr Avocadolieferungen als in der gleichen Woche 2023, ohne dass sich dies negativ auf die Preise auswirkte, so ein Artikel von Fructidor.com, der sich auf den Avobook W29 Report stützt. Bildquelle: Pixabay Andererseits zeigt China eine andere Situation. Die Lieferungen seines Hauptlieferanten Peru sind im Vergleich zur 29. Woche des Jahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...