PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 26. Juli 2024



Umsatz: EUR 1.175,4 Mio., EBIT: EUR 112,2 Mio. - sehr gute EBIT-Marge von 9,5 Prozent

Gute Entwicklung in Nord- und Lateinamerika, Asien und im Bereich Marine

Schwieriges Marktumfeld in europäischen Kernmärkten führt zu Ergebnisabschwächung im zweiten Halbjahr

in Mio. EUR H1/2022 H1/2023 H1/2024 % Umsatz 1.039,0 1.214,9 1.175,4 -3,3 % EBITDA 119,5 157,9 156,4 -0,9 % EBIT 80,2 111,3 112,2 +0,8 % EBIT-Marge in % 7,7 9,2 9,5 - Konzernergebnis 39,2 63,3 68,3 +7,9 % Mitarbeiter1) 12.135 12.565 12.651 -

Die PALFINGER AG verzeichnete im 1. Halbjahr 2024 einen Umsatz von EUR 1.175,4 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 112,2 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 68,3 Mio. Damit erwirtschaftete die PALFINGER AG trotz geopolitischer Unsicherheit und eines schwierigen Marktumfelds in den europäischen Kernmärkten ein starkes Ergebnis.



Positive Entwicklung in den meisten Regionen - EMEA nach wie vor auf niedrigem Niveau

PALFINGER verzeichnete auf dem nordamerikanischen Markt (NAM) eine gute Nachfrage nach Servicekranen und Mitnahmestaplern. Die anhaltend gute Konjunktur sowie Infrastrukturinvestitionen sorgen für ein positives Marktumfeld. Die Profitabilität konnte in NAM deutlich gesteigert werden.



Die Region Asien (APAC) erzielte dank der starken Nachfrage des Zukunftsmarktes Indien nach Ladekranen von einem niedrigen Niveau kommend gute Zuwächse, in China hingegen ist nach wie vor keine Erholung in Sicht.



Ein erster positiver Trend für Lateinamerika (LATAM) zeigt sich vor allem im wirtschaftlich größten Markt Brasilien.



Der Bereich Marine verzeichnet eine deutliche Wachstums- und Profitabilitätssteigerung. Die Gründe hierfür sind Zuwächse im Servicegeschäft und Aufträge bei Offshore- und Marine-Kranen.



In der Region EMEA sind die Auftragseingänge insbesondere in den europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Skandinavien weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das südliche Europa mit Spanien, Portugal, Italien und Griechenland entwickelt sich nach wie vor positiv, verantwortlich dafür sind der starke Tourismus und Infrastrukturprojekte.



"Die PALFINGER AG hat frühzeitig begonnen, sich auf langfristig deutlich volatilere Verhältnisse einzustellen. Eine wesentliche Rolle spielt der Produktmix und die globale Aufstellung, die sich im 1. Halbjahr 2024 als wesentlicher Resilienzfaktor erwiesen haben", hält Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG, fest. "Die Märkte für Hubarbeitsbühnen sowie für Offshore- und Marinekrane zeigten sich stabil."



PALFINGER investiert weiterhin in zukünftiges Wachstum

Um die Wachstumspotenziale der Hubarbeitsbühnen optimal auszuschöpfen, wurde der Produktionsstandort Löbau in Deutschland deutlich erweitert und ausgebaut. Der erfolgreiche Produktionsstart erfolgte im Mai dieses Jahres. Löbau nimmt damit eine zentrale Position im weltweiten Entwicklungs- und Innovationsnetzwerk von PALFINGER ein.



In Madrid wurde in den Erwerb des Grundstücks für den neuen Sales und Service Hub investiert. Der neue Standort schafft Synergien und unterstützt die Bearbeitung des spanischen Marktes.



Im Juni 2024 wurde die "Global Sales & Service Conference" von PALFINGER mit über 300 Teilnehmenden aus über 60 Ländern und von allen Kontinenten abgehalten. Dabei wurden vor allem Strategien und Konzepte erarbeitet, um den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen proaktiv zu begegnen.



Ausblick

PALFINGER erwartet eine weiterhin positive Entwicklung in den Regionen NAM, APAC, LATAM und im Bereich Marine. Aufgrund des anhaltend niedrigen Auftragseingangs in Europa sind weitere Kapazitätsanpassungen in der Produktion notwendig. Für das Gesamtjahr wird mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zu 2023 (Umsatz: EUR 2.446 Mio.) gerechnet. Die EBIT-Prognose liegt bei bis zu 20 Prozent unter dem Wert des Rekordjahres 2023 (EBIT: EUR 210,2 Mio.). PALFINGER hat sich für 2027 eine Umsatzmarke von 3,0 Mrd. EUR bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem ROCE von 12 Prozent als Ziel gesetzt.





Hier finden Sie den Bericht über das erste Halbjahresbericht 2024 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen

Hier finden Sie die Online-Version der Ergebnispräsentation für das erste Halbjahr 2024: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen





ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit 12.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd.



