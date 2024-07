Zürich - Der Family Business Award zeichnet jährlich besonders nachhaltige und werteorientierte Familienunternehmen aus. Die drei diesjährigen Finalisten stehen fest. Das Gewinnerunternehmen wird an der Preisverleihung vom 25. September 2024 in Bern gekürt. Bereits zum 13. Mal seit 2012 wird der von der AMAG Gruppe gestiftete Family Business Award verliehen. Das Gewinnerunternehmen des Family Business Award 2024 wird an der Preisverleihung vom 25. ...

