Auftragseingang erreicht im ersten Halbjahr 2024 mit 125.400 Fahrzeugen Vorjahresniveau

Absatz liegt mit 160.100 Fahrzeugen um 5 % unter Vergleichszeitraum

Umsatz der Gruppe um 2 % auf 23,4 Mrd € gesteigert

Bereinigtes Operatives Ergebnis um 7 % auf 2,1 Mrd € verbessert

Bereinigte Operative Rendite legt auf 9,1 % zu München, 26. Juli 2024 - Die TRATON GROUP hat bei anhaltender Marktnormalisierung in Europa im ersten Halbjahr 2024 ihren Umsatz um 2 % auf 23,4 (HJ 2023: 22,9) Mrd € gesteigert. Diese Entwicklung ist vor allem auf einen positiven Markt- und Produktmix sowie eine gute Preisdurchsetzung bei TRATON Operations zurückzuführen. TRATON Financial Services trug mit einem gestiegenen Portfoliovolumen und höheren Zinseinnahmen zur Umsatzsteigerung der Gruppe bei. Das bereinigte Operative Ergebnis konnte um 7 % auf 2,1 (HJ 2023: 2,0) Mrd € und die bereinigte Operative Rendite auf 9,1 (HJ 2023: 8,6) % verbessert werden. Ursächlich hierfür war, neben der Umsatzsteigerung, vor allem eine verbesserte Kostenstruktur bei TRATON Operations. Der Auftragseingang blieb mit 125.400 (HJ 2023: 125.300) Fahrzeugen auf dem Niveau des Vergleichszeitraums. Der Absatz ging - wie berichtet - im ersten Halbjahr um 5 % auf 160.100 (HJ 2023: 168.100) Fahrzeuge zurück. Der Auftragseingang lag somit unter dem Absatz und das Book-to-bill Ratio betrug 0,8 (HJ 2023: 0,7). Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich der Auftragsbestand weiter normalisierte. Entwicklungen bei den Marken der TRATON GROUP Scania konnte die bereinigte Operative Rendite um 1,1 Prozentpunkte auf 14,5 (HJ 2023: 13,4) % steigern. Getrieben war dieser Anstieg vor allem durch das sehr stark gestiegene Neufahrzeug-Geschäft in Südamerika, einen positiven Preis- und Produktmix sowie geringere Produktkosten. Zudem haben sich Scanias Margen im Vehicle-Services-Geschäft verbessert. MAN hat eine bereinigte Operative Rendite von 8,2 (HJ 2023: 6,8) % erzielt, eine Verbesserung um 1,4 Prozentpunkte. Eine positive operative Entwicklung im Bus-Geschäft sowie im Vehicle-Services-Geschäft konnte den volumenbedingt negativen Effekt aus dem Lkw-Geschäft auf das bereinigte Operative Ergebnis ausgleichen. Darüber hinaus profitierte die Kostenstruktur von dem zum Jahresende 2023 abgeschlossenen Programm zur Neuausrichtung. Bei Navistar wirkte sich der Absatzrückgang in Folge eines Brands bei einem Spiegellieferanten negativ auf das bereinigte Operative Ergebnis aus, zudem verzögerte sich der Hochlauf des neuen Schulbusmodells. Der Rückstand bei den Auslieferungen sollte jedoch weitestgehend im zweiten Halbjahr 2024 wieder aufgeholt werden. Die bereinigte Operative Rendite ging im ersten Halbjahr 2024 entsprechend um 2,3 Prozentpunkte auf 3,9 (HJ 2023: 6,2) % zurück. Volkswagen Truck & Bus (VWTB) konnte dank eines erheblichen Umsatzanstiegs und einer verbesserten Produktpositionierung und Preisdurchsetzung in Brasilien die bereinigte Operative Rendite um 2,5 Prozentpunkte auf 11,8 (HJ 2023: 9,3) % steigern. Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: "Die TRATON GROUP hat im ersten Halbjahr erneut gezeigt, wie positiv sich ihre breite internationale Aufstellung in Zeiten sich unterschiedlich entwickelnder Märkte auswirkt. Obwohl vor allem bei Kunden in Europa eine Kaufzurückhaltung zu spüren ist und unsere Marke Navistar mit den Auswirkungen eines Brands bei einem Zulieferer zu kämpfen hatte, konnten wir unser Operatives Ergebnis und unsere bereinigte Operative Rendite steigern. Dies ist ein starker Beleg für die Bedeutung unserer Diversifizierung. Wesentlicher Teil unserer Strategie ist der Wandel hin zu nachhaltigem Transport. Wir treiben ihn mit neuen Produkten voran, aber auch immer stärker bei der Ladeinfrastruktur. Und das sowohl entlang wichtiger Transportrouten im Joint Venture Milence, als auch mit ergänzenden Angeboten unserer Marken. Mit dem jüngst von Scania gegründeten Unternehmen Erinion können wir künftig sehr attraktive Angebote für das Laden im Depot und am Zielort machen. MAN ist gerade eine Partnerschaft mit E.ON eingegangen mit dem Ziel, Ladestationen bei MAN-Händlern aufzubauen. Auch Navistar setzt sich in der Koalition PACT gemeinsam mit Wettbewerbern für den beschleunigten Aufbau der erforderlichen Ladeinfrastruktur ein. Die Zahlen und Geschäftsinitiativen des ersten Halbjahrs zeigen: Die TRATON GROUP ist für die Zukunft stark positioniert. In Summe gibt uns unsere breite internationale Aufstellung auch bei regionalen Marktschwankungen Stabilität. Mit neuen Angeboten rund um die E-Mobilität erschließen wir zusätzliche Geschäftsfelder, die uns noch resilienter machen. Und unser Fokus auf die Elektromobilität unterstreicht unser Ziel: Transforming Transportation Together. For a sustainable world." Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: "Der um 2 % auf 23,4 Mrd € gesteigerte Umsatz und die bereinigte Operative Rendite von 9,1 % im ersten Halbjahr sind klare Belege für die Leistungsfähigkeit unserer Gruppe. Basierend auf der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 bestätigen wir die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Die TRATON GROUP hat darüber hinaus im ersten Halbjahr 2024 wichtige Erfolge erzielt. Dazu zählt neben unserer guten finanziellen Performance auch unser Aufstieg in den deutschen Börsenindex MDAX, den wir am 24. Juni feiern konnten. Mit Debütanleihen im Schweizer Markt über ein Volumen von 500 Mio CHF haben wir Ende Mai 2024 zudem unsere Finanzierungsquellen weiter diversifiziert. Bei TRATON Financial Services sind wir die nächsten Schritte zu einem globalen, konzerneigenen Angebot gegangen. Durch den Markteintritt in mehreren europäischen Ländern können nun auch immer mehr MAN-Kunden unsere Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen. Weiteren Auftrieb für die Zukunft wird uns die Stärkung der gruppenübergreifenden Forschung und Entwicklung und der markenspezifischen Entwicklung bringen. Dazu führen wir signifikante Teile der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Marken zu einer markenübergreifenden Organisation zusammen. Wir wachsen somit als Gruppe kontinuierlich weiter zusammen - und werden dadurch ein stärkerer Player am Markt."



Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP: HJ 2024 HJ 2023 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 125.416 125.258 0% davon Lkw 98.132 98.246 0% davon Busse 15.940 14.002 14% davon MAN TGE 11.344 13.010 ?13% Absatz 160.110 168.114 ?5% davon Lkw 132.372 139.843 ?5% davon Busse 13.020 14.848 ?12% davon MAN TGE 14.718 13.423 10% Umsatz (in Mio €) 23.387 22.854 2% Operatives Ergebnis (in Mio €) 2.065 1.800 265 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.121 1.973 148 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 9,1 8,6 0,4 ppt





HJ 2024 HJ 2023 Veränderung TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 22.759 22.335 2% Operatives Ergebnis (in Mio €) 2.281 2.025 256 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.338 2.097 240 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 10,3 9,4 0,9 ppt Netto-Cashflow (in Mio €) 64 1.754 ?1.690 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 921 737 25% Operatives Ergebnis (in Mio €) 109 57 52 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 109 158 ?49 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 11,8 21,5 ?9,7 ppt Eigenkapitalrendite (in %) 11,9 5,6 6,3 ppt



Webcast für Presse und Analysten Zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2024 der TRATON GROUP findet am 26. Juli um 10.00 Uhr ein Webcast mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Webcast ist Englisch. Nach der Präsentation folgen eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten. Die Veranstaltung wird hier übertragen: https://www.webcast-eqs.com/register/traton-2024-h1/de Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



