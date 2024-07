Genf - APG ist im ersten Halbjahr 2024 leicht gewachsen und hat den Gewinn gesteigert. Die Aussenwerbung gehört weiterhin zu den gefragten Werbeformen und erhöht ihren Anteil am Media-Mix kontinuierlich. In den Monaten Januar bis Juni nahm der Werbeertrag der Gruppe trotz anhaltend anspruchsvollem konjunkturellem Umfeld und spürbarer Zurückhaltung im Schweizer Werbemarkt in den Monaten Mai und Juni um 1,1 Prozent auf 150,5 Millionen Franken zu, wie ...

