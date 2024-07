DJ Mercedes-Benz kappt Renditeerwartung 2024 bei Cars, erhöht bei Vans

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat nach den Entwicklungen im zweiten Quartal seine Renditeerwartungen auf Segmentebene für das Gesamtjahr deutlich verändert. Bei Cars wurde die Zielspanne am oberen Ende gekappt, bei Vans die Spanne angehoben, bei Mobility deutlich gesenkt. Bei Cars sollen im zweiten Halbjahr Absatz und Modellmix verbessert, und das aktuelle Preisniveau gehalten und verteidigt werden, das Gebrauchtwagengeschäft zeige eine "gewisse Normalisierung". Bei Vans basiert die höhere Renditeerwartung auf einer "weiterhin gesunden Preisdurchsetzung und einer vorteilhaften Absatzstruktur, die durch umfangreiche Kostensenkungen unterstützt wird". Bei Mobility spiegele die niedrigere Renditeerwartung das anspruchsvolle Marktumfeld und die länger noch höheren Zinssätze wider. Die Verbesserung der Kreditrisikokosten werde zum Teil durch weiter steigende Kosten für Ladeinfrastruktur und ein herausforderndes Marktumfeld vor allem in China aufgewogen. Der Konzern will weiterhin an Effizienzen arbeiten.

Die bereinigte Umsatzrendite im Segment Cars soll 2024 nun bei 10 bis 11 Prozent landen anstatt 10 bis 12 Prozent (2Q 10,2%, Vj 13,5%). Bei Vans ist der Konzern optimistischer und sieht die bereinigte Umsatzrendite bei 14 bis 15 Prozent anstatt 12 bis 14 Prozent (2Q 17,5%, Vj 15,5%). Im Segment Mobility hängt das Ziel nun niedriger, bei 8,5 bis 9,5 Prozent anstatt 10 bis 12 Prozent (2Q 8,4%, Vj 12,8%).

