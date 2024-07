DJ ENERGIE-BLOG/Verband: Bevölkerung unterschätzt Solartechnik

Die Leistungsfähigkeit der Solartechnik und Sonnenenergie auf heimischen Dächern wird nach einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) deutlich unterschätzt. Gerade einmal 7 Prozent der Befragten hätten in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov richtig eingeschätzt, wie viel Sonnenstrom auf einem durchschnittlichen Einfamilienhaus-Dach jährlich produziert werden könne, so der Verband. Eine 70 Quadratmeter große Photovoltaikanlage reiche rechnerisch aus, um den gesamten Strombedarf eines vierköpfigen Haushalts zu decken - inklusive 20.000 Kilometer Fahrleistung für ein Elektroauto und den Strombedarf für eine Wärmepumpe. "Die überwiegende Mehrheit unterschätzt aber offensichtlich nach wie vor die Kraft der Sonnenenergie und die Leistungsfähigkeit von Solarmodulen in unseren Breiten", sagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. "Diese kollektive solare Fehleinschätzung sollten wir ausräumen, um die Investitionsbereitschaft in die klimafreundliche und preiswerte Energiequelle weiter zu erhöhen." Davon unbenommen habe die Photovoltaik auch im ersten Halbjahr 2024 einen höheren Zubau verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Laut Bundesetzagentur sei das von der Bundesregierung für dieses Jahr gesteckte Zwischenziel für die bislang insgesamt in Deutschland installierte PV-Leistung in Höhe von 88 Gigawatt inzwischen überschritten worden.

