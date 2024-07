HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Nestle von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 116 auf 99 Franken gesenkt. Die Konsensschätzungen hätten zwar schon eine Prognosesenkung des Lebensmittelherstellers für 2024 erwartet, schrieb Analyst Fulvio Cazzolmit Blick auf die gestrige Gewinn- und Umsatzwarnung. Die negative Kursreaktion zeige aber, dass die Anleger doch auf einen positiveren Ausblick gehofft hätten, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management bleibe für das künftige Mengenwachstum (RIG) optimistisch, und dieses könnte sich aus seiner Sicht auch beschleunigen. Dies dürfte für eine Neubewertung der Aktie jedoch nicht ausreichen, falls die Bruttomarge und das Gewinnwachstum träge blieben./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0038863350