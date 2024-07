Am deutschen Aktienmarkt hat es am Vortag bei 18.100 eine starke Gegenbewegung, angetrieben durch eine starke Kursentwicklung von Indexschwergewicht Bayer. Am Freitag stehen erneute mehrere Quartalsberichte im Fokus, darunter die von BASF, Hensoldt, Mercedes-Benz, Thyssenkrupp, Traton und Wacker Chemie.

