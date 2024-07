FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nestle nach Halbjahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 106 auf 95 Franken gesenkt. Der Ausblick des Nahrungsmittelkonzerns sei erneut trüber als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Obwohl die aktuelle Bewertung niedrig sei, dürfte die operative Entwicklung im zweiten Halbjahr nun doch nicht als Kurstreiber fungieren, wie er bislang gehofft habe./edh/ag



ISIN: CH0038863350