NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Autobauer habe ein insgesamt gutes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und Profitabilität (Ebit-Marge) hätten seinen Prognosen entsprochen, aber die Konsensschätzungen etwas übertroffen. Die Van-Sparte gleiche nach wie vor die Schwäche im Pkw-Geschäft von Mercedes aus./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 06:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / 06:40 / BST

DE0007100000