Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stellt sich klar gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren. "Dieses Verbrennerverbot ist ein Fehler", sagte er der Superillu.



Er führte weiter aus, dass seine Partei bereits im EU-Wahlkampf gegen das Verbot argumentiert habe. "Wir brauchen Technologieoffenheit und gesunden Menschenverstand", so Kretschmer. Er sieht Sachsen mit Projekten wie dem VW-Werk in Zwickau, welches auf E-Fahrzeuge umgestellt wurde, gut aufgestellt.



Die Energiewende an sich bezeichnete Kretschmer als "zweifellos notwendig", jedoch "so wie sie jetzt ist, gescheitert". Kretschmer sagte: "Die muss neu aufgesetzt werden. Und das geht nur, wenn man bereit ist, neben CO2-Einsparungen die Kosten im Auge zu behalten. Ob Abschaltung der Atomkraftwerke oder die Rufe nach einem noch früheren Braunkohleausstieg am besten 2030: Ideologische Scheuklappen bringen uns nicht weiter. Was wir brauchen, ist eine sachliche Diskussion über Parteigrenzen hinweg. Nur so kommen wir zu einer vernünftigen Lösung".