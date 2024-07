Der DAX hat seine Talfahrt am gestrigen Donnerstag fortgesetzt und ist dabei um weitere 0,5% auf 18.299 zurückgefallen. Rückblick: Nach den Kursverlusten vom Mittwoch (-0,9%) hat der deutsche Leitindex auch am gestrigen Donnerstag weiter abgegeben. Dabei startete das Aktienbarometer mit einem deutlichen Minus bei 18.209 in den Handel ...

