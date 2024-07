ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2024 sei ohne Zweifel schwächer als erwartet, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagabend nach erneuter Prognosesenkung. Auf Basis der neuen Ziele sei es sogar der schwerste Abschwung in der Unternehmensgeschichte der Franzosen. Die Anleger könnten sich nun aber auf 2025 konzentrieren, und hier winke ein starker Rebound./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223