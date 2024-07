(shareribs.com) London 26.07.2024 - Die Ölpreise steuern auf den nächsten Wochenverlust zu. Die Marktteilnehmer sind verunsichert über die chinesische Konjunktur. Zudem wird über eine Annäherung in Gaza spekuliert. Die chinesische Wirtschaft beschäftigt die Anleger seit geraumer Zeit. Die Konjunktur bleibt vergleichsweise schwach, was die Notenbank in den vergangenen Tagen zu mehreren Stützungsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...