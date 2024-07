Die Anleger sind weiterhin verunsichert, nachdem zur Wochenmitte die Kursverluste an der Börse zugenommen haben. Zum Wochenausklang hat sich die Lage aber etwas beruhigt. Zum aktuellen Zeitpunkt zeigen sich die Börsen in Europa und die vorbörslichen Kursindikationen in den USA freundlicher. Auch für die Linde-Aktie wurde es in den vergangenen Tagen ungemütlicher. Das ist jetzt wichtig.

