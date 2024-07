Der Brennstoffzellen-Lkw von Daimler Truck geht auf seinem Weg in die Serie in die nächste Phase. Nach langen, internen Testfahrten hat das Unternehmen jetzt die ersten fünf Vorserien-Exemplare an Kunden übergeben, um den GenH2 Truck in deren täglichen Logistikeinsatz zu testen. Konkret startet Daimler Truck die kundennahe Erprobung von fünf Mercedes-Benz GenH2 Trucks mit den Unternehmen Air Products, Amazon, Holcim, Ineos und Wiedmann & Winz. "Nach ...

