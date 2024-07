Berlin (ots) -- Zehn Jurymitglieder bekanntgegeben- Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin, übernimmt die Leitung der Jury-Runde- Ein Juryplatz ist einer Bürgerin oder einem Bürger vorbehalten.Die Jury für den Deutschen Mobilitätspreis (DMP) 2024 steht fest. Wer sich in diesem Jahr über die Auszeichnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) freuen darf, entscheidet ein Team bestehend aus Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und einem Alumnus des Deutschen Mobilitätspreises.Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und FDP-Abgeordnete, wird erneut den Vorsitz der Jury übernehmen. "Mit der hochkarätigen und vielfältig besetzten Jury des Deutschen Mobilitätspreises 2024 bün-deln wir Expertise aus allen relevanten Bereichen. Besonders freue ich mich, dass wir auch die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger direkt in die Jury einbinden. So können wir gemeinsam die innovativsten digitalen Mobilitätslösungen identifizieren, die das Potenzial haben, den Alltag der Menschen spürbar zu verbessern und unsere Städte lebenswerter zu machen.", sagt Daniela Kluckert.Die weiteren Jurymitglieder sind:- Prof. Dr. Angela Francke, Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel- Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin für Digitalisierung und Technik der Deut-schen Bahn AG- Prof. Dr. Meike Jipp, Bereichsvorständin für Energie und Verkehr des Deutschen Zent-rums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Co-Leiterin des Expertenbeirats "Klimaschutz in der Mobilität" des BMDV- Dr. Bernhard Kalkbrenner, Leiter des Digital Hub Mobility von UnternehmerTUM- Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv)- Christina Lang, Mit-Gründerin und Geschäftsführerin der DigitalService GmbH des Bun-des- Christiane Möller, Rechtsreferentin und stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Blin-den- und Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV)- Dr. Olga Nevska, Geschäftsführerin der Telekom MobilitySolutions- Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom e.V.Jury mit Bürgerbeteiligung: Bewerbungsaufruf!Ein Platz in der Jury des Deutschen Mobilitätspreises ist für eine Bürgerin oder einen Bürger vorgesehen. Ob Expertinnen und Experten aus der Digital- und Mobilitätsbranche oder engagierte Bürgerinnen und Bürger mit Einblicken in die Herausforderungen des Alltags - alle sind eingeladen, sich auf den DMP Jurysitz für Bürgerinnen und Bürger zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 18. August 2024.Das AuswahlverfahrenDie Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Mobilitätspreises werden in mehreren Auswahlstufen ermittelt. Ein Gremium aus Expertinnen und Experten erstellt auf Grundlage einer öffentlich zugänglichen Bewertungsmatrix aus allen Bewerbungen und Vorschlägen eine Auswahl von 36 Projekten für die Longlist. Die Jury bewertet die Einreichungen der Longlist anhand der Kriterien des Wettbewerbs und wählt zwölf Einreichungen für die Shortlist aus.Aus dieser Auswahl ermittelt die Jury in einer nichtöffentlichen Jurysitzung die Preisträgerinnen und Preisträger, die im Rahmen der Preisverleihung anschließend feierlich bekanntgegeben werden.Zusätzlich zu den Preisen in vier Kategorien, wird auch ein Publikumspreis vergeben. Zur Auswahl stehen die für die Shortlist nominierten Einreichungen. Der Publikumspreis wird durch ein Live-Voting während der Preisverleihung ermittelt. Die Abstimmung ist für alle offen, online per Livestream oder vor Ort. Die Bekanntgabe der Ergebnisse findet während der Preisverleihung statt.Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und ermöglichen bei Interesse ein Hintergrundgespräch mit unseren Expertinnen und Experten.Werfen Sie einen Blick auf die projekteigene Webseite (www.mobilitätspreis.de (https://mobilitaetspreis.de)) oder folgen Sie dem DMP in den Sozialen Medien (LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/deutscher-mobilit%C3%A4tspreis/)).Über den Deutschen MobilitätspreisDer Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) prämiert jährlichtechnologische und gesellschaftliche Innovationen, die von Unternehmen, Start-ups, Netzwerken, Initiativenaus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowieKommunen und Verwaltungen entwickelt wurden, um die Mobilität der Zukunft neu zu denken und zu gestalten.