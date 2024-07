LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Sie konnten damit deutliche Kursgewinne vom späten Donnerstag halten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am späten Vormittag 82,31 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um neun Cent auf 78,19 Dollar.

Seit Donnerstagnachmittag konnten sich die Ölpreise deutlich von jüngsten Kursverlusten erholen. Für Auftrieb sorgten überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA. Die größte Volkswirtschaft der Welt war im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Die US-Daten sorgten an den Finanzmärkten generell für eine stärkere Nachfrage nach riskanteren Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.

Zudem dämpften die amerikanischen Wirtschaftsdaten nach Einschätzung von Marktbeobachtern jüngste Nachfragesorgen. Zuvor hatte unter anderem die Erwartung vor einer weiter schwachen Wirtschaftsentwicklung in China die Ölpreise über mehrere Handelstage hinweg deutlich belastet./jkr/jsl/jha/