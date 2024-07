Was tun gegen die vielen Lieferfahrzeuge in den Innenstädten? Das kürzlich abgeschlossene Projekt "LogIKTram" in Karlsruhe hat eine originelle Antwort darauf: Pakete mit einer Straßenbahn transportieren. "Der Warenverkehr nimmt immer weiter zu, vor allem durch den Onlinehandel", sagt Christoph Rentschler, Projektleiter bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft. "Dabei haben wir schon eine Schieneninfrastruktur bis in die Stadt. Warum nutzen wir die nicht?" ...

