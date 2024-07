Baden-Baden (ots) -Die August-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.ARD Crime Time "Mord ohne Sühne - Der Fall Frederike von Möhlmann" ab 31. Juli in der ARD MediathekDer Fall Frederike von Möhlmann ist einer der meistdiskutierten Fälle der deutschen Rechtsgeschichte: 1981 wird die grausam verstümmelte Leiche der 17-jährigen Schülerin im Wald bei Celle gefunden. Der Tatverdächtige Ismet H. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, dann in einem Revisionsverfahren freigesprochen. 30 Jahre später ergibt eine DNA-Probe, dass er den Mord begangen hat. Doch nach deutschem Recht kommt man nach einem Freispruch nicht erneut für dieselbe Tat vor Gericht. Ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wirklich das Ende? Oder gibt es doch eine Möglichkeit, den Täter zu verurteilen?Warum anschauen?Ein Kriminalfall, der grundsätzliche Fragen von Schuld und Sühne, Rechtsprechung und Gerechtigkeit aufwirft.Wo zu finden?Alle drei Folgen ab 31. Juli in der ARD Mediathek."Reisegruppe Gamescom" ab 19. August in der ARD AudiothekMehrere hunderttausend Fans werden auch dieses Jahr Ende August zur Gamescom nach Köln pilgern. Die Hosts Daniel und Patrick schließen sich der "Reisegruppe Gamescom" an. Sie sind seit Jahren als Reporter auf der Gamescom unterwegs und selbst große Gaming-Fans. Im Podcast sprechen sie in sieben Folgen mit verschiedenen Gästen aus der Gaming-Branche und über das besondere Feeling der Gamescom. Was sind die Highlights der Messe? Wer sind die verrücktesten Besucher:innen? Wo sind die ausgefallensten Events in den Messehallen?Warum anhören?Ein Podcast, der das "Gamescom-Gefühl" irgendwo zwischen Klassentreffen, Festival und Urlaubsreise direkt von der größten Messe für Computer- und Videospiele aus verbreitet.Wo zu finden?Vom 19. bis 25. August jeden Abend eine neue Folge in der ARD Audiothek.Y-Kollektiv + "Sex kaufen - Wer zahlt den Preis?" ab 26. August in der ARD MediathekSex kaufen - in Deutschland ist das erlaubt. Die sogenannte Sexarbeit gilt in progressiven Kreisen als normaler Job, in dem "Sex-Workerinnen" selbstbestimmt über ihre Körper verfügen. In manchen Onlineportalen und Edelbordellen wirkt diese Arbeit regelrecht "clean".Doch wie sehen die Arbeitsbedingungen wirklich aus? Werden Frauen in prekären Lagen vielleicht doch zu einer menschenverachtenden Tätigkeit gezwungen?Warum anschauen?Ein Blick hinter die Kulissen des Geschäfts mit der käuflichen Liebe und auf die wahren Arbeitsbedingungen der Frauen.Wo zu finden?Ab 26. August in der ARD Mediathek.Das Wissen: "Warum viele Ostdeutsche rechts wählen und ein anderes Deutschland wollen" ab 30. August in der ARD AudiothekBei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September werden wohl wieder viele Wähler:innen für rechte Parteien stimmen. Das ist für die Forschung nicht überraschend. Ausländerfeindliche Positionen liegen in den neuen Ländern seit den frühen 2000er Jahren konstant bei 30 Prozent. Einen starken Führer und den Nationalsozialismus finden 10 bis 15 Prozent gut. Auffallend ist, dass das Vertrauen in die staatlichen Institutionen stärker gesunken ist als in Westdeutschland. Trotzdem schätzen 90 Prozent die Demokratie als Staatsform. Nur nicht so, wie sie im Moment gelebt wird. Was ist "anders" in Ostdeutschland?Warum anhören?Vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland blickt diese Episode von "Das Wissen" auf Hintergründe und Ursachen für das Wahlverhalten in den neuen Bundesländern.Wo zu finden?Ab 30. August in der ARD Audiothek.Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-august-2024 und http://swr.li/pressedossier-streaming-tippsMonatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Lisa Gerhardt, 07221 929 22453, lisa.gerhardt@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5831418