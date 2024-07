Kalifornien startet ein 12,6 Milliarden Dollar teures Wasserstoff-Hub - das erste von sieben in den USA. Es wird von der Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems (ARCHES) eingerichtet und vom US-Energieministerium mit 1,2 Milliarden Dollar unterstützt. Die erste Finanzierungstranche in Höhe von 30 Millionen Dollar wurde bereits freigegeben. Geplant ist die Schaffung eines Netzes von Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff, der unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...