DJ MARKT USA/Wall Street dürfte mit Zinsdebatte auf Erholung gehen

Nach der Talfahrt zur Wochenmitte mit der Stabilisierung am Vortag deutet der Aktienterminmarkt am Freitag auf eine Erholung an der Wall Street. Die Umschichtungen aus Technologiewerten in andere Sektoren könnten sich zum Wochenschluss umdrehen, denn die Futures auf die technologielastige Nasdaq lassen auf einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Nach den politischen Kapriolen und der Enttäuschung über wichtige Geschäftsausweise im Technologiesegment könnte nun die Zinsdebatte wieder mehr Gewicht erhalten. Denn noch vor der Startglocke wird im Rahmen der Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juni auch der PCE-Preisindex veröffentlicht.

"Die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September bleiben hoch, und die heutigen PCE-Inflationsdaten werden genau beobachtet. In der Zwischenzeit könnten sich Technologie-Investoren auf weitere Turbulenzen einstellen", urteilt Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown. Denn die Technologiewerte gelten als äußerst zinsempfindlich und könnte daher auf veränderte Zinsspekulationen reagieren. Die "Magnificent 7", die am höchsten kapitalisierten Technologietitel liegen vorbörslich alle im Plus. Zugleich gibt Nathan mit Blick auf die jüngsten Abgaben bei diesen sieben wichtigen Aktien etwas Entwarnung: "Der Rückgang bei den Magnificent 7 ist nicht mit dem Dotcom-Blase vergleichbar. Dies sind finanziell starke Unternehmen, die ihre Kategorie dominieren."

July 26, 2024 06:24 ET (10:24 GMT)

