Mühlheim (ots) -Mühlheim ist derzeit im absoluten Burger-Fieber: Statt hessischen Klassikern genießen die Besucher:innen des Foodtruck-Festivals "The Champions Burger" aktuell die exzellentesten Burger Deutschlands. Seit dem 18. Juli bieten auf dem Außengelände des Mühlheimer Bürgerhauses 12 der bundesweit erfolgreichsten Burgerläden einen einzigen, speziell für diesen Wettbewerb kreierten Burger an. Beim Kauf eines Burgers erhält man einen QR-Code, um das Gericht in 5 Kategorien - Bun, Fleisch, Kombination, Präsentation und Originalität - zu bewerten. Mühlheim ist bereits der 6. Stopp des Festivals, das seit Mai auf Tour ist. Noch bis zum 28. Juli macht die Veranstaltung Halt in der Dietesheimer Straße 90, der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten. Übrigens: Student:innen erhalten gegen Vorlage des Studienausweises oder Auszubildendennachweises ein Gratisgetränk.[1] Die nächste Station ist ab dem 1. August auf dem Johannes-Hoffmann-Platz in Saarbrücken, bevor es im Anschluss zum Finale nach München geht. Hier entscheidet sich dann, wer sich den Titel "Der beste Burger Deutschlands" holt.Freitags bis sonntags ist das Event von 12 bis 22 Uhr, montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet.Weitere Informationen sind im Internet unter www.thechampionsburger.de abrufbar.[1] Gegen Vorlage des Studienausweises oder Auszubildendennachweises erhalten Student:innen ein Bier gratis. Einlösbar zu den genannten Öffnungszeiten von The Champions Burger 2024. Ein Gratisgetränk pro Person. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.Das Foodtruck-Event "The Champions Burger" ist in Spanien bereits ein Riesenerfolg und hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Foodtruck-Event Europas entwickelt. Kreutzers, der Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel, hat "The Champions Burger" in diesem Jahr erstmals nach Deutschland geholt. Noch bis September wird in insgesamt 8 Städten (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München) an 95 Tagen der bundesweit beste Burger gesucht. 16 der erfolgreichsten Burgerläden Deutschlands schicken jeweils einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen. Der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten.Pressekontakt:Kristin HamplE-Mail: k.hampl@public-star.deTel.: +49 611 39539-17Original-Content von: The Champions Burger Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174664/5831550