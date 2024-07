Mehr als sechs Jahre ist die Aktie von Serviceware nun bereits an der Börse notiert. Die meiste Zeit davon ging es mit der Notiz des auf Serviceanwendungen spezialisierten Software-Unternehmens eher Richtung Süden. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Kurs noch immer um rund 50 Prozent niedriger steht als bei der Emission im ... The post Serviceware: Neuer Schwung für die Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...