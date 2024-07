DJ Sabadell-Chef rät Aktionären von Annahme der BBVA-Offerte ab

Von Patricia Kowsmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der spanischen Banco de Sabadell rät den Aktionären des Kreditinstituts zur Unabhängigkeit. Der Plan der Großbank BBVA, ihren kleineren Wettbewerber zu übernehmen, sei mit Risiken behaftet, sagte er.

"Wir haben noch nie einen derartigen Widerstand gegen eine mögliche Fusion erlebt", äußerte Sabadell-CEO César González-Bueno mit Blick auf verschiedene Interessengruppen in Spanien in einem Interview. "Es sind alle vertreten, von den Gewerkschaften über die Linke und die Rechte bis hin zu den Vertretern der kleinen und mittelständischen Unternehmen." Das letzte Wort haben jedoch die Sabadell-Aktionäre.

Die BBVA war im April mit einem Angebot von mehr als 12 Milliarden Dollar an die kleinere Sabadell herangetreten, das jedoch vom Vorstand des Geldhauses schnell als zu niedrig abgelehnt wurde. Die BBVA weigerte sich anschließend, ihre Offerte aufzustocken und wandte sich stattdessen im Rahmen eines Übernahmeangebots, das wahrscheinlich Ende des Jahres vollzogen wird, direkt an die Anteilseigner.

Ein Risiko besteht nun darin, dass die Aktionäre ihre Sabadell-Aktien der BBVA andienen, letztere aber möglicherweise nicht in der Lage sein wird, Sabadell vollständig zu übernehmen, sollte die Regierung in Madrid das Geschäft aus wettbewerbsrechtlichen Gründen blockieren. Sabadell ist ein großer Kreditgeber für den Mittelstand, weshalb Unternehmensvertreter die Befürchtung haben, dass Geschäftskunden nach einer Fusion weniger Optionen im Bankensektor bleiben. BBVA-CEO Carlos Torres Vila sagte im Juni, er sei zuversichtlich, dass die Bank in Kooperation mit der Regierung Bedenken zerstreuen könne. Aus seiner Sicht kann eine größere Bank den Kunden besser dienen und den Aktionären bessere Renditen bieten.

González-Bueno lehnte es ab zu sagen, was er für einen fairen Preis für seine Bank halten würde. Anfang dieser Woche meldete Sabadell besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal und erhöhte die Ausschüttungsziele für die Aktionäre. González-Bueno sagte, das Kreditwachstum werde den absehbaren Rückgang der Leitzinsen kompensieren. "Wir befinden uns in einer sehr günstigen Lage. Wir haben die richtige Größe, die es uns erlaubt zu investieren, und wir haben die richtige Größe, die es uns erlaubt zu wachsen", sagte er.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2024 07:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.