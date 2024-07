Wien (www.fondscheck.de) - Die in Großbritannien beheimatete Guinness Global Investors hat ihren ersten in Europa domizilierten aktiv gemanagten ETF aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Für die Verwaltung des Guinness Sustainable Energy UCITS ETF arbeite der Asset Manager mit der ebenfalls in London ansässigen Plattform Han-ETF zusammen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...