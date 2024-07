Paris/Bonn (ots) -



Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will 2025 detaillierte Pläne für die Bewerbung Deutschlands als Ausrichter der Olympischen Sommerspiele 2036 und 2040 vorlegen. "Wir werden mit konkreten Vorschlägen im neuen Jahr öffentlich werden", so der DOSB-Vorstandsvorsitzende, Torsten Burmester, beim Fernsehsender phoenix. Unterstützung erhalte der DOSB von der Bundesregierung, die in dieser Woche einen entsprechenden Kabinettsbeschluss erwirkte. "Sie unterstützt unsere Bestrebungen, künftig Olympische und Paralympische Spiele ausrichten zu wollen", betont Burmester.



