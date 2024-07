DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen stabilisieren sich - PCE wie erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf leichtem Erholungskurs zeigen sich Europas Börsen am Freitagnachmittag. Bei insgesamt ruhigem Geschäft stabilisieren sich die Kurse in allen Branchen. Dem Technologiesektor helfen dabei die guten Quartalsergebnisse von IBM. Der DAX klettert um 0,3 Prozent auf 18.362 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt sogar 0,7 Prozent auf 4.846 Zähler dank kräftiger Gewinne bei Valeo und EssilorLuxottica.

Der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex aus den USA ist mit plus 2,6 Prozent in der Kernrate auf Jahressicht genau im erwarteten Rahmen berichtet worden. Das befördert zwar keine neue Zinssenkungs-Spekulation, signalisiert dem Markt jedoch, dass der Trend zum Inflationsrückgang weiter intakt ist. Gerade im Vorfeld der Fed-Sitzung kommende Woche gilt dies als besonders wichtig.

Im Chemiesektor BASF und Wacker mit Zahlen

Bei BASF geht es 2,6 Prozent tiefer nach Zweitquartalszahlen. Sowohl auf Umsatz- als auch Ergebnisseite sind diese unter den Erwartungen geblieben. Niedrige Verkaufspreise machten dem Chemieriesen zu schaffen. Stützend wirkt aber, dass BASF die Ziele für das laufende Jahr bestätigt.

Auch Wacker Chemie fallen nach Zahlenausweis - um 2,7 Prozent. Der Umsatz liegt unter den Erwartungen, das EBITDA einen Tick darüber. Auch der Spezialchemiekonzern hat den Ausblick bestätigt. Dazu stützen Aussagen, dass sich die Auftragslage in der chemischen Industrie verbessert habe.

Im Rahmen der Erwartungen sind laut RBC die Zweitquartalszahlen von Mercedes-Benz (+0,1%) ausgefallen. Der Autobauer habe zwar die bereinigte Umsatzrendite im Segment Cars auf 10 bis 11 Prozent gesenkt, die Prognose liege aber bereits um rund 10 Prozent. Nutzfahrzeughersteller Traton kann mit seinen Geschäftszahlen überzeugen, der Kurs steigt um 2,6 Prozent.

Freudensprünge bei Valeo und Essilor

Beim Autozulieferer Valeo gibt es einen Freudensprung von 8,6 Prozent. Die Franzosen haben zwar ihre Umsatzprognose leicht gesenkt, jedoch einen höheren Gewinn im ersten Halbjahr erzielt. Nach schwachen Geschäftszahlen aus dem Sektor wie von Schaeffler und Vitesco sei der Markt hier unterinvestiert gewesen, sagt ein Händler zum Kurssprung. Auch Conti im DAX legen daher 0,8 Prozent zu.

EssilorLuxottica springen um 7,8 Prozent, weil Google und andere Technologie-Unternehmen über eine Partnerschaft mit dem Brillenhersteller nachdenken. Jede Beteiligung an Essilor müsse aber über den freien Aktienmarkt ausgeführt werden, sagte Essilor-CEO Francesco Milleri in einer Analystenkonferenz.

Auch bei Hermes geht es um 3 Prozent höher. Die Citigroup spricht zwar von durchwachsenen Geschäftszahlen, jedoch habe sich der Luxusgüterkonzern viel besser als die Konkurrenz geschlagen. Die Umsätze entsprächen den Erwartungen, stark habe sich der Freie Cashflow entwickelt.

Thyssen mit Gewinnwarnung

Nach einer Gewinnwarnung für 2023/24 geben Thyssenkrupp um 7,5 Prozent nach. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatzrückgang zwischen 6 und 8 Prozent. Das EBIT soll nun bei über 500 Millionen Euro liegen, für den freien Cashflow vor M&A erwartet der Konzern nunmehr einen Wert im Bereich um minus 100 Millionen Euro. Wie die Citigroup anmerkt, lag die Konsenserwartung aber beim EBIT bei 772 Millionen Euro und beim Cashflow bei plus 215 Millionen Euro.

Durchwachsene Geschäftszahlen kommen aus dem Bausektor. So springen Vinci um 3,3 Prozent. Die Analysten von Berenberg loben ein starkes Auftragswachstum in der Bausparte und verweisen auf die Margenausweitung. Bei Bouygues kommen die Daten nicht so gut an, die Aktien legen nur 0,5 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.845,83 +0,7% 34,55 +7,2% Stoxx-50 4.437,92 +0,6% 26,35 +8,4% DAX 18.362,36 +0,3% 60,70 +9,6% MDAX 25.118,83 +0,7% 167,69 -7,4% TecDAX 3.326,44 +0,8% 25,25 -0,3% SDAX 14.134,60 +0,7% 102,34 +1,3% FTSE 8.274,59 +1,1% 88,24 +5,9% CAC 7.497,56 +0,9% 70,54 -0,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,40 -0,01 -0,17 US-Zehnjahresrendite 4,20 -0,05 +0,32 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0867 +0,2% 1,0859 1,0857 -1,6% EUR/JPY 167,21 +0,2% 166,89 166,90 +7,5% EUR/CHF 0,9586 +0,3% 0,9568 0,9553 +3,3% EUR/GBP 0,8443 +0,1% 0,8442 0,8429 -2,7% USD/JPY 153,89 -0,0% 153,68 153,70 +9,2% GBP/USD 1,2870 +0,1% 1,2863 1,2881 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2607 +0,3% 7,2517 7,2321 +1,9% Bitcoin BTC/USD 67.833,10 +3,1% 66.956,80 64.658,80 +55,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,39 78,28 -1,1% -0,89 +8,5% Brent/ICE 81,52 82,37 -1,0% -0,85 +7,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,66 32,05 +1,9% +0,61 -0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.380,52 2.365,80 +0,6% +14,72 +15,4% Silber (Spot) 27,73 27,98 -0,9% -0,25 +16,6% Platin (Spot) 934,76 937,50 -0,3% -2,74 -5,8% Kupfer-Future 4,10 4,11 -0,1% -0,01 +4,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 26, 2024

