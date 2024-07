New York - Nach einer sehr schwachen Woche haben US-Technologiewerte am Freitag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Die wichtigsten Tech-Indizes legten in New York zum Wochenschluss etwas zu. Deutlich nach oben ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial . Dabei half ein Kurssprung bei den Aktien des Mischkonzerns 3M . Der Dow zog um 1,48 Prozent auf 40.525,31 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,88 Prozent auf 5446,69 Punkte ...

