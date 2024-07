MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit dem Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg hat es am Freitag auf den Autobahnen in Deutschland lange Staus gegeben. Bereits am Nachmittag staute sich der Verkehr auf einer Länge von gut 1000 Kilometern, wie der Automobilclub ADAC mitteilte. Damit seien die Verkehrsstockungen im erwarteten Rahmen.

Das anstehende Wochenende ist nach ADAC-Erhebungen traditionell das staureichste des Jahres. Die längsten Staus wurden bis Freitagnachmittag auf der A8 von München in Richtung Salzburg und auf der A81von Stuttgart in Richtung Heilbronn gemessen - hier reihten sich die Autos etwa 25 Kilometer aneinander. Die zähsten Staus kosteten Autofahrer rund eine Stunde.

Wer den Stau umgehen will, fährt am Morgen oder Abend



Der Verkehr verteilte sich demnach weitgehend gleichmäßig über die Republik. Während Familien aus Bayern und Baden-Württemberg erst in die Ferien starten, sind viele Urlauber aus nördlichen Ländern längst auf der Rückfahrt. Einzig in Mecklenburg-Vorpommern sei die Lage entspannter als im Rest des Landes.

Zur Lage auf den Autobahnen tragen demnach auch gut 1200 Baustellen bei, zudem Grenzkontrollen wie an den Grenzen zu Frankreich, wo die Olympischen Spiele beginnen. Der ADAC rät Autofahrern, am frühen Morgen oder späten Abend zu fahren. Wer kann, solle zudem das Wochenende meiden - als günstigste Tage während der Ferienzeit gelten Dienstag bis Donnerstag./fm/DP/ngu